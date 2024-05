Dai fedelissimi Toloi e Hateboer, unici superstiti nella prima Dea di Gasperini, ai gioielli cresciuti in casa (Scalvini, Ruggeri e Carnesecchi) fino agli ultimi colpi Scamacca e Touré. Un progetto lungo otto anni che ha portato i nerazzurri a trionfare in Europa League. Ma come è stata allestita la squadra? Tra plusvalenze e un bilancio virtuoso, oggi la rosa vale 137,5 milioni in più rispetto alla spesa totale per i giocatori

ATALANTA CAMPIONE: LO SPECIALE