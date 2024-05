Atalanta, Palladino e Juric se Gasperini va via

L'Atalanta è concentrata sulla notte di Dublino che può regalare contro il Bayer Leverkusen uno storico trionfo in Europa League. Dal risultato della finale può dipendere anche il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina dei nerazzurri. Come possibili alternative si pensa a due allievi di Gasperini: Ivan Juric, in uscita dal Torino, e Raffaele Palladino che potrebbe lasciare il Monza

Le attenzioni sono tutte rivolte al presente con il sogno, ormai a un passo, di poter alzare al cielo l'Europa League. L'Atalanta è pronta a vivere la notte di Dublino , la più importante nella storia del club, ma comincia ad immaginare anche quello che potrebbe essere il futuro. Gian Piero Gasperini è un'istituzione a Bergamo dove ormai è da 8 stagioni alla guida della squadra e dove ha un contratto fino al 2025 con la società nerazzurra pronta ad allungarlo fino al 2026. L'ipotesi di un addio è però tutt'altro che remota considerando le lusinghe del Napoli e non solo e il pensiero di lasciare magari dopo una grande vittoria. Per un eventuale sostituzione il club nerazzurro si potrebbe orientare su due allievi proprio di Gasperini: Ivan Juric e Raffaele Palladino

Per il futuro due ex allievi del Gasp: Juric e Palladino

Il nome di Ivan Juric, in uscita dal Torino dopo 3 stagioni, è uno dei più gettonati sul mercato. A lui ha pensato il Cagliari, dopo l'annuncio dell'addio di Ranieri, ma al momento le richieste dell'allenatore croato sembrano alte per gli isolani. A Bergamo lavora Tony D'Amico che con Juric è stato protogonista di ottime stagioni a Verona e questo potrebbe rappresentare una corsia preferenziale per l'eventuale accordo. Poi c'è da considerare il tipo di calcio di Juric che si avvicina più di tutti a quello dell'Atalanta, curiosamente prossima avversaria a Bergamo proprio dei granata che ancora sperano nella qualificazione in Conference League. Raffaele Palladino dopo un'ottima esperienza di un anno e mezzo nel Monza potrebbe lasciare il club brianzolo il cui futuro, a livello societario potrebbe andare incontro a novità. Interessi da parte di Benfica e Olimpique Marsiglia. Anche lui è stato giocatore di Gasp e ha iniziato da allenatore con lo stesso modulo per poi mostrare una grande capacità anche di modificarlo. Il suo è un profilo molto apprezzato in società