Si chiude la stagione dell' Inter campione d'Italia, riflessioni condivise da Beppe Marotta prima dell'ultima sfida di campionato contro il Verona. Intervistato da DAZN, l'amministratore delegato nerazzurro ha parlato del rinnovo di Lautaro Martinez : "Quando si negozia con i giocatori il nodo è sempre l'ingaggio. In questo momento non si è congelata la trattativa , ma abbiamo dovuto rallentare a causa di aspetti burocratici dovuti al cambiamento di proprietà. I presupposti sono però confortanti, perché alla base c'è una grande volontà da parte del giocatore di continuare con noi ".

"Con Oaktree si può continuare ad ambire a risultati importanti"

Lo stesso Marotta ha dedicato un pensiero anche a Steven Zhang: "Si è molto appassionato ed è diventato molto tifoso di questa squadra, per cui spero che possa seguire le nostre avventure. Allo stesso tempo devo dare il benvenuto al nuovo fondo perché è composto da persone che ci danno garanzie". E proprio sul passaggio dalla famiglia Zhang alle ambizioni di Oaktree: "Devo ringraziare la famiglia Zhang sia a livello finanziario che per aver contribuito a ottenere 7 trofei in questo ciclo. Adesso se ne è aperto un altro, siamo molto tranquilli perché le idee sono molto chiare. Questo fondo vuole programmare, dare continuità e rispettare la storia di questo glorioso club per cui hanno già agito dando fiducia. Credo che si possa continuare ad ambire per risultati importanti".