Un po’ di rodaggio e poi la nuova Inter targata Oaktree sarà pronta ed efficiente. Tempo di instaurare un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo presidente e poi Marotta e Ausilio avranno la possibilità di riprendere a pieno regime le trattative per i rinnovi. Non c’è alcuna fretta in ogni caso nè scadenze straordinarie. La volontà quella sì di sistemare i contratti di Lautaro, Inzaghi e Barella.

Se questi ultimi due sono più facilmente raggiungibili, per Lautaro c’è ancora da lavorare. Il cambio di proprietà non sposta le trattative nè in un senso nè nell’altro. Si procede sulla strada già tracciata nei mesi scorsi con domanda e offerta che si aggirano tra i 9 e i 10 milioni. Oaktree ha tutto l’interesse a proteggere un asset e ad aumentare il valore del club. Fa parte del progetto a lungo termine che ha intrapreso. Lautaro è capitano, simbolo della squadra campione d’Italia e, al netto di offerte monstre per ora non pervenute, sarà il punto di partenza del futuro e dell’Inter made in Usa.