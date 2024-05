Presente alla festa degli Inter Club, l'amministratore delegato nerazzurro ha commentato la trattativa con il capocannoniere argentino, non mancando di rifilare una stoccatina al suo agente: "Lautaro è un ragazzo serio e per questo è il nostro capitano, i procuratori tirano sempre acqua al proprio mulino"

Il rinnovo di Lautaro con l'Inter si farà? Sì, ma non subito. Parola di Beppe Marotta, presente alla festa degli Inter Club: "È un bravissimo ragazzo, è un leader e non è un caso che gli abbiamo dato la fascia. I procuratori vogliono sempre tirare acqua al proprio mulino, ma sono ottimista nel dire che Lautaro ha voglia di rimanere e lo manifesta quotidianamente e voglio essere ottimista. Non sarà una cosa che si risolverà nel giro di qualche giorno, ma sicuramente alla ripresa degli allenamenti avrà sicuramente il contratto allungato”.