Milan, incontro con gli agenti di Emerson Royal

Appena terminata la stagione con il secondo posto in campionato il Milan pensa al futuro. In attesa di sviluppi sulla questione allenatore - con Fonseca favorito per prendere il posto di Pioli - la società è al lavoro per rinforzare la rosa. Oggi c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Emerson Royal. Il terzino del Tottenham è infatti uno degli obiettivi principali del Milan per la fascia destra. Si è trattato di un primo incontro esplorativo, ma sicuramente il brasiliano ha la caratteristiche individuate dai rossoneri per coprire quel ruolo. Un fattore che però dovrà essere tenuto in considerazione è che il classe 1999 non è in possesso del passaporto comunitario.