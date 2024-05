Novità: 'Calciomercato L'Originale' sarà on tour

Lunedì 3 giugno torna su Sky e in streaming su NOW l'appuntamento tra i più attesi dell’Estate Italiana con la novità della versione on tour del programma. Con Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio e Fayna, la trasmissione attraverserà l’intera Italia e toccherà otto località

