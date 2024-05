Sarà il colpo dell'estate, anche se il suo trasferimento (a livello di cartellino) sarà a costo zero. Kylian Mbappé ha già comunicato l'addio e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Nel frattempo l'attaccante è presente agli European Globe Soccer Awards dove compete per il premio di miglior giocatore, già vinto nel 2020. "È un’emozione fantastica tornare - ha raccontato il francese ai microfoni di Sky Sport -, è sempre un piacere per me stare qui con il meglio del calcio mondiale. Le emozioni più grandi che ho vissuto al Psg? Io penso che quando passi sette anni in un club ti godi ogni momento che hai passato con i giocatori, i tifosi. Ovvio ci sono anche i gol e i trofei, ma ci sono cose più importanti come le relazioni che hai coltivato, far parte di una squadra, cose che non dimentichi nella vita. Per me è stato speciale e ringrazio per l’opportunità di essere stato al Psg". Il suo impegno più vicino, però, è ora rappresentato dagli Europei: "Il sogno è sempre lo stesso, vincere - ha spiegato -. Abbiamo fatto una finale mondiale due anni fa, non sarà facile perché ci sono grandi nazionali come l’Italia certamente, ma noi siamo affamati: ho vinto il Mondiale, la Nations e mi manca l’Europeo".