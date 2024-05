Como, per l'attacco si pensa a Pinamonti

Il neo promosso Como di Cesc Fabregas guarda alla prossima stagione e comincia a pensare ai primi rinforrzi. Per l'attacco un nome che piace molto è quello di Andrea Pinamonti, retrocesso in serie B con il Sassuolo ma autore di una buona stagione con 11 gol realizzati. Il giocatore, classe '99, piace però ad altri club di serie A e anche all'estero

Guarda al futuro il Como neo promosso in serie A. Il club lariano per rinforzare l'attacco ha messo nel mirino Andrea Pinamonti retrocesso con il Sassuolo ma autore in stagione di ben 11 gol. Su di lui l'interesse di altri club della serie A e anche dall'estero. Pinamonti, classe 1999, vanta 140 presenze in Serie A, nelle quali ha segnato 40 gol e servito 10 assist. Al momento non ci sono trattative in corso