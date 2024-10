Pep Guardiola riflette sul suo futuro, quella in corso potrebbe anche essere l'ultima stagione sulla panchina del Manchester City dopo nove anni in cui ha condotto i Citizens a vincere tutto, prima in Inghilterra e poi in Europa. Ma nulla è ancora deciso, come ha confermato lo stesso allenatore catalano a 'Che tempo che fa', ospite della trasmissione di Fabio Fazio sul canale Nove. "Lasciare il City? Non è vero, non ho ancora deciso. E non è vero neanche che sarò il prossimo allenatore dell'Inghilterra. Se avessi deciso lo direi... Neanche io lo so", le sue parole. Guardiola in precedenza aveva reso omaggio a Johan Cruijff: "Non mi immagino il mio percorso nel calcio senza la figura di Cruijff. Mi ha insegnato tanto a livello tattico, era un genio. Mi ha fatto innamorare del calcio", ha aggiunto. E a proposito di geni, impossibile non citare Leo Messi: "Il più forte di tutti i tempi, forse è una mancanza di rispetto nei confronti di Maradona e Pelè ma che privilegio averlo potuto ammirare in allenamento... Lui e tutta quella squadra del Barcellona erano la 'Grande Bellezza'".