Se soltanto un anno fa gli avessero detto come sarebbe stato il suo 2024, avrebbe pensato ad uno scherzo. Non solo per essere tornato al Milan dopo qualche mese al Villarreal e nemmeno per il fatto che sarebbe diventato in poco tempo titolare della difesa rossonera, visto che è un ragazzo che si sacrifica per raggiungere i suoi obiettivi. Queste sarebbero state le migliori prospettive. Gabbia è andato molto oltre. Impossibile 12 mesi fa immaginare che sarebbe diventato l'eroe del derby, che avrebbe ricevuto la chiamata in Nazionale, con cui potrebbe esordire a Udine, e che proprio contro l'Udinese sarebbe stato un serio candidato per diventare capitano del Milan. Theo è squalificato e Calabria infortunato, Matteo capitano è un'ipotesi concreta, se Fonseca, per premiare impegno e perseveranza, dovesse preferirlo a Leao e Maignan.

