Gaston Pereiro ma non solo. Il Genoa continua è ancora alla ricerca di rinforzi in vista delle prossime gare, con i rossoblù che potrebbero intervenire ancora sul mercato degli svincolati. Il nome per l'attacco è quello di Mario Balotelli , ma la pista che porta al calciatore classe '90 è stata messa in stand by fino alla prossima gara contro il Bologna.

Serve tempo per ulteriori riflessioni

Da semplice suggestione a idea concreta, che però dovrà attendere qualche giorno per capire se potrà andare in porto. Balotelli è stato valutato come possibile rinforzo per l'attacco visti gli infortuni di Ekuban e Vitinha, ma la società ha deciso di congelare al momento l'operazione per ulteriori riflessioni. Queste ultime non sono legate né all'aspetto economico dell'operazione (l'ad Blazquez e l'area amministrativa hanno già dato l'ok all'operazione) né ad eventuali dubbi sulla qualità tecnica del giocatore (che dopo aver dato il suo benestare al trasferimento in Liguria continua ad allenarsi in attesa di una chiamata). E allora cosa riguardano le ulteriori riflessioni? I tempi di inserimento del calciatore, considerato che arriverebbe - ovviamente - a campionato in corso e che ci sono diversi impegni ravvicinati.