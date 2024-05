Sassuolo, accordo trovato con Grosso: sarà il prossimo allenatore

Dopo i primi contatti nella giornata di ieri il Sassuolo ha rotto gli indugui scegliendo il nuovo allenatore che dovrà provare a riportare in serie A la squadra. SI tratta di Fabio Grosso, reduce dall'esperienza francese nel Lione ma pntorima protagonista, sempre in panchina, della promozione in serie A del Frosinone. Novità anche per il ruolo di direttore sportivo con Francesco Palmieri pronto ad assumere l'incarico dopo l'addio di Giovanni Rossi

Tutto fatto. Fabio Grosso sarà il prossimo allenatore del Sassuolo appena retrocesso in Serie B dopo 11 stagioni e già al lavoro per la prossima stagione per provare a riconquistare subito la promozione in A. Dopo l'addio a Ballardini la dirigenza neroverde sì è affidata a Fabio Grosso, reduce dall'esperienza al Lione ma prima protagonista della promozione in serie A della scorsa stagione da parte del Frosinone. Grosso non sarà l'unica novità nell'organigramma del club visto che Francesco Palmieri è pronto a lasciare il ruolo di responsabile del settore giovanile per assumere l'incarico di direttore sportivo al posto di Giovanni Rossi