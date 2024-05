Con la retrocessione dalla Serie A del Frosinone è quasi completo il quadro della nuova Serie B, con ancora solo due caselle da riempire. La perdente della finale playoff tra Venezia e Cremonese resterà in B. Salirà invece in B la vincente delle final four di Serie C, che vedono ancora in corsa Avellino, Benevento, Carrarese e Vicenza (le finali sono in programma il 5 e il 9 giugno). Ecco le 20 squadre che parteciperanno alla Serie B 2024/2025

PLAYOFF SERIE C, LE SEMIFINALI