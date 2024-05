L’allenatore del Verona si incontrerà nella giornata di domani, venerdì 30 maggio, con la società per discutere del futuro. Difficile pensare, al momento, alla permanenza con il Monza che guarda con interesse all’allenatore 60enne in caso di addio di Palladino

Si terrà venerdì 31 maggio l’incontro tra il Verona e Marco Baroni . Dopo la salvezza raggiunta nel corso di questa stagione, le parti proveranno a capire se ci sono o meno i presupposti per poter continuare insieme anche per la prossima annata. Al momento, però, quest’ipotesi sembra essere sempre più lontana , nonostante l'allenatore abbia un altro anno di contratto. Sotto questo aspetto, dunque, i prossimi giorni di calciomercato saranno fondamentali per capire il futuro di molte panchine di Serie A.

Ipotesi Monza per Baroni

Qualora Baroni, come sembra, non dovesse restare sulla panchina del Verona, che ha concluso la stagone in 13^ posizione a quota 38 punti, sull’allenatore c’è un interesse del Monza. La società biancorossa, qualora Palladino dovesse andare via (su di lui c’è la Fiorentina), pensa concretamente al 60enne. Nessun contatto diretto, invece, con Cagliari e Udinese.