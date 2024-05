In casa Juventus il ruolo del portiere è senza dubbio quello più coperto con Szczesny e Di Gregorio. L’idea sarebbe quella di cedere il polacco per abbassare il monte ingaggi, ma non è l’unica possibilità

Se c'è un ruolo in cui la Juventus è coperta, anzi copertissima, è quello del portiere. Eppure, la società il primo tassello della nuova stagione lo ha individuato proprio lì. Michele Di Gregorio, portiere del Monza, è il profilo che piace e che presto potrebbe essere ufficializzato. Ma quale sarebbe il suo posto alla Juve? È questo l'enigma principale della società. L'idea sarebbe quella di consegnare a Di Gregorio il ruolo da titolare e provare a cedere Szczesny non certo per il suo rendimento, ma per il solito discorso: cercare di abbassare il monte ingaggi. Szczesny guadagna 6.5 netti a stagione, Di Gregorio guadagnerebbe un terzo. Dal canto suo Szczesny, in scadenza 2025, non ha alcuna intenzione di muoversi a meno che non arrivi un'offerta importante. Non è tanto una questione di ingaggio quanto di prestigio del club, perché giustamente ritiene di essere ancora tra i migliori portieri al mondo. Di Gregorio ha 27 anni e appena due stagioni in Serie A, appena premiato migliore della stagione e rispecchia il portiere moderno.