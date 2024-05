L. Alberto in Qatar: vicino accordo con Al-Duhail

Luis Alberto - che nei mesi scorsi ha annunciato che avrebbe lasciato la Lazio - è molto vicino al trasferimento in Qatar. Lo spagnolo, che nell'ultima stagione ha collezionato 33 presenze con 5 gol e 7 assist, è in procinto di trasferirsi all'Al-Duhail. La Lazio è in continuo contatto con il club per chiudere la trattativa. La cifra dell'affare si aggira intorno ai 10 milioni di euro e mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare. Lo spagnolo a breve comincerà un nuovo capitolo della sua carriera, dopo aver trascorso le ultime otto stagioni con la maglia biancoceleste.