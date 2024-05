Napoli-Conte, presto l'annuncio. Si punta Lukaku

Il club del presidente De Laurentiis presto annuncerà Conte come nuovo allenatore, con un contratto triennale. Poi si penserà alle mosse di mercato tra conferme e obiettivi. In cima alla lista Lukaku come erede di Osimhen, Gudmunsson e Buongiorno

Più prima che poi. Perché c’è la voglia di sistemare ogni questione. E annunciarlo, Conte. Magari al Real Teatro San Carlo a inizio settimana. La scelta forte. Il rilancio del Napoli. Un’altra dimensione. Tre anni di contratto. Sei milioni di ingaggio e bonus vari. Ci sono cifre, cavilli e tecnicismi; diritti d’immagine e doveri nell’accordo. Nessuna clausola di uscita anticipata però. È tutto lì già scritto, in quelle scartoffie che portano via tempo... Ma ormai solo ai legali. Lui è già dentro la sfida; che è del campo e di una gestione nuova. Principi, sintonie, equilibri. Il metodo Conte è già nei fatti. Nelle strategie. Nelle posizioni prese. E condivise con la società. Si investe quel che si incassa. Il monte ingaggi resta fissato così come è. E il buono che è già in organico va difeso, recuperato. Sostenibilità ambiziosa, insomma.

Lukaku possibile erede di Osimhen

Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono i suoi intoccabili. Preziosi più di certe offerte. Variabili tattiche. Memorie dello spogliatoio e valori da riconoscere. E cosi Lobotka. Anguissa, Raspadori. E anche Meret. Mezza squadra e più già c’è. Ed è adesso da risistemare in campo, metterla a tre dietro. Sollecitandone il cambiamento. Coinvolgendola con un calcio differente. Uno spirito nuovo… Lukaku invece sarebbe muscoli e gol. Il centravanti di peso, l’erede di Osimhen. Una possibilità, un profilo di garanzia. E Gudmunsson una spalla. In mezzo si cerca il talento. In difesa, Buongiorno... Si vede dal mattino quanta voglia abbia Conte.