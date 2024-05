Motta aspetta la Juve: Rabiot sarà la prima grana

Con l'arrivo dell'ex allenatore del Bologna i bianconeri si preparano a cambiare filosofia per la prossima stagione. Ci sarà una mentalità diversa dal punto di vista dell'approccio alle partite. Il reparto su cui ci sarà da lavorare maggiormente sul mercato è il centrocampo: il contratto in scadenza di Rabiot e il sogno Koopmeiners sono tra le priorità per avviare il nuovo corso