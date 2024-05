Nuova avventura in panchina per José Mourinho. Il portoghese è pronto a tornare in campo, e lo farà in Turchia, al Fenerbahce. Dovrebbe essere annunciato in giornata: per lo Special One è pronto un contratto biennale, al termine di un'operazione chiusa dal direttore sportivo del club Mario Branco, portoghese come lui. L'ex allenatore giallorosso aggiunge un nuovo campionato nella sua carriera dopo quello portoghese, inglese, spagnolo e italiano. Allenerà anche Edin Dzeko, al Fenerbahce dal 2023.