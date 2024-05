Con la scelta di salutare il Verona comunicata, per Baroni è tempo di guardarsi attorno e valutare le varie offerte. C’è, infatti, l’interesse del Monza che potrebbe farci un pensiero concreto in caso di addio di Palladino (che piace molto alla Fiorentina qualora Italiano dovesse lasciare). Oltre alla squadra biancorossa, su di lui anche Udinese e Cagliari .

Verona su Inzaghi e Dionisi

Per quel che riguarda il Verona, invece, il club di Setti è già a lavoro per capire chi può essere l’allenatore giusto per la prossima stagione con Filippo Inzaghi e Alessio Dionisi che sembrano essere i preferiti. Entrambi sono reduci dall’esperienza in Serie A nel corso di questa stagione rispettivamente con Salernitana e Sassuolo.