In casa Monza sono 3 i nomi in caso di un possibile addio di Palladino: Nesta, Pirlo e Baroni. I primi due sono sotto contratto rispettivamente con Reggiana e Sampdoria in Serie B, mentre il 60enne ha annunciato il suo addio al Verona

Sono giorni di lavoro in casa Monza. La società biancorossa è infatti alla ricerca di un possibile nuovo allenatore, in caso di addio di Palladino. Sul di lui c’è infatti un forte interesse della Fiorentina che l’ha incontrato nella giornata di eri, venerdì 31 maggio. Qualora Palladino dovesse decidere di salutare il Monza, andando dunque a sostituire Italiano (sul quale c’è il Bologna), sono 3 i nomi presenti sul taccuino di Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza è a Londra per la finale di Champions League tra Borussia Dortmund-Real Madrid in programma questa sera e riflette sui profili di Marco Baroni, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo.