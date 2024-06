Raffaele Palladino è il prescelto della Fiorentina per la panchina e nella giornata di oggi è previsto un incontro tra l’allenatore del Monza e il club viola. Palladino si trova già a Firenze dal pomeriggio di ieri, venerdì. Sempre ieri, in serata, ha avvisato l’amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani degli ultimi sviluppi, visto che il Monza avrebbe aspettato la sua decisione fino a ieri sera, prima di guardarsi a sua volta in giro per sostituirlo, con Baroni tra i possibili successori. Palladino vedrà in mattinata la Fiorentina e l’incontro sarà decisivo per capire se sarà quindi lui il nuovo allenatore, al posto di Vincenzo Italiano, che lascerà dopo il recupero di campionato contro l’Atalanta in programma domani alle 18.