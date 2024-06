Il nuovo ds Manna ha avviato i contatti gli agenti del georgiano per trattare il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2027. Kvara è considerato centrale nel progetto di Conte. Dalla Francia intanto il Psg spinge per averlo come sostituto di Mbappé

Un incontro per avviare il discorso rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli . Nella giornata di ieri il nuovo ds del club di De Laurentiis Giovanni Manna è stato a Milano con gli agenti dell’attaccante georgiano. E così sono stati avviati i contatti per trattare il rinnovo del contratto che attualmente scade il 30 giugno 2027 . Evidentemente l’arrivo sulla panchina del Napoli di Antonio Conte (si attende l’ufficialità) è un argomento che sposta nella testa di Kvara. E d’altra parte, il presidente De Laurentiis non vuole privare il suo nuovo allenatore di un pilastro della squadra, che sarebbe centrale anche nel progetto contiano. Al momento tra le parti c’è distanza, come è normale, ma anche la voglia di trovare una soluzione .

Dalla Francia: Psg spinge per Kvara

Intanto dalla Francia, l’Equipe riporta la notizia che il Psg sta spingendo per avere l’attaccante georgiano. Perso Mbappé, che è andato a scadenza e annuncerà ufficialmente a giorni il suo futuro, il club parigino è alla ricerca del sostituto del fuoriclasse francese. E avrebbe individuato in Kvara il primo nome per sostituire Mbappé, mettendo sul tavolo un’offerta ricchissima. Cento milioni, come confermato dallo stesso agente del giocatore. Ma il Napoli è al lavoro per blindare il suo attaccante.