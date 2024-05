In attesa dell'imminente annuncio di Antonio Conte come prossimo allenatore il Napoli entra con decisione in una querelle di mercato sorta la scorsa settimana alla vigilia dell'ultima partita di campionato Napoli-Lecce. Mario Giuffredi, l'agente del capitano partenopeo Giovanni Di Lorenzo, aveva annunciato l'intenzione di interrompere il rapporto col club nonostante un contratto per altri 4 anni. Parole rincarate nelle ultime ore dallo stesso agente rispondendo all'ipotesi che l'arrivo di Conte, sulla panchina del Napoli, avrebbe potuto cambiare le cose. "Credo che il ciclo di Giovanni a Napoli sia finito e io devo lavorare per esaudire le volontà dei giocatori. Sono contento dell’arrivo di Conte, ma l’allenatore non c’entra sulla decisione di Giovanni. L’ha metabolizzata durante l’annata". In serata la dura replica del Napoli via social: "Il club rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione"

