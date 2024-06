Roma, si riparte da Dybala senza vendere i big

I conti della società migliorano, grazie alla crescita dei ricavi e ai tanti sold out consecutivi. Un pubblico da Champions, dove la Roma vuole tornare. Ma la qualificazione fallita quest'anno non porterà a cessioni eccellenti: in uscita giocatori non strategici o a fine presto come Lukaku. E si riparte dalla certezza Dybala

Le ripercussioni del mancato ingresso in Champions League non porteranno a cessioni eccellenti. Questo il messaggio chiaro e forte che arriva dalla società. In uscita solo giocatori non strategici o a fine prestito, come Lukaku. Dybala invece è un lusso da 8 milioni di ingaggio netti che la Roma potrà permettersi anche per la prossima stagione.