Continua a essere Emerson Royal la priorità del Milan in questa primissima fase di calciomercato. Il club rossonero intende rinforzare la difesa e la corsia di destra in particolar modo e per questo ha scelto il brasiliano del Tottenham. Il Milan ha chiesto informazioni agli Spurs ma attualmente la richiesta del club inglese, di 25 milioni di euro, viene considerata troppo alta dal Milan. I rossoneri stanno comunque provando a trovare un'alternativa, e sempre dalla Premier è rimbalzato il nome di Matty Cash, autore di una grande stagione con la maglia dell'Aston Villa. Ma anche in questo caso la richiesta del club inglese risulta essere troppo alta.