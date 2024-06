Quasi tutto fatto per i rinnovi di Barella e Lautaro Martinez: entrambi hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento, mentre per quello di Simone Inzaghi è previsto un nuovo incontro in questa settimana. Prima ci sarà l’insediamento del nuovo Cda con la dirigenza che stabilirà anche il budget mercato. Tra le priorità c’è quella del secondo portiere: Bento e Audero i nomi

Tutto fatto per i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Il capitano argentino e il centrocampista azzurro hanno raggiunto l’accordo con l’Inter per prolungare il contratto. In particolare, il bomber ha lasciato l’Italia per andare in Coppa America, quando tornerà firmerà fino al 2029, ma non ci sono dubbi neppure per l’ex Cagliari, attualmente in ritiro con l’Italia di Spalletti. Per quanto riguarda il rinnovo di Simone Inzaghi, invece, le parti si rivedranno questa settimana per formalizzare l'accordo.