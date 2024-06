Il Sassuolo riparte da Fabio Grosso . È lui l’allenatore scelto dal club neroverde, come ufficializzato dai canali social del Sassuolo, con una foto insieme all'ad Giovanni Carnevali e al nuovo ds Francesco Palmieri. “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il Sig. Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra -si legge sul sito del club- A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo da parte di tutto il club neroverde. La data di presentazione alla stampa e ai media verrà comunicata nei prossimi giorni”. Sarà il campione del mondo 2006 , dunque, l'uomo chiamato a guidare il Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B .

Grosso, la carriera da allenatore

Fabio Grosso riparte dal Sassuolo e dalla Serie B. Il campione del mondo con l’Italia 2006 ha iniziato in panchina nel 2017/18 con il Bari, poi esperienze a Verona, Brescia e Sion. Quindi, nel marzo del 2021, arriva al Frosinone, con cui è protagonista della promozione della scorsa stagione: campionato vinto e ritorno in Serie A. Dopo la promozione, Grosso però sceglie di cambiare e non resta a Frosinone. A settembre 2023 accetta la proposta del Lione, ma dopo due mesi in Ligue 1 con la squadra all’ultimo posto in classifica, viene esonerato. Ora la nuova opportunità: il Sassuolo da riportare in Serie A.