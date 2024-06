Dan Ndoye nel mirino dell’Inter campione d’Italia. Il classe 2000 del Bologna, che nella stagione del ritorno dei rossoblù in Europa ha giocato prettamente in attacco, è un profilo valutato dai nerazzurri. L’Inter ha preso informazioni sullo svizzero, che qualità tecniche a parte potrebbe rendere al meglio anche come quinto, appunto la posizione di Dumfries se l’olandese dovesse andar via. Valutazione da circa 25 milioni di euro per lui. Una sola rete per il numero 11 del Bologna in stagione, quella messa a segno nella vittoriosa trasferta del Maradona contro il Napoli. Per Ndoye la prima annata in Italia si è chiusa con un totale di 32 partite in Serie A e due assist, in occasione del 2-0 interno ai danni della Roma.