Il mercato in uscita

Kumbulla, Darboe, Solbakken, Belotti e Shomurodov rientrano dai prestiti. Kumbulla, l’unico che potrebbe servire alla causa, ha parlato con De Rossi che non si è detto contrario a una sua presenza nel gruppo dei centrali difensivi. Ovviamente se arriveranno offerte congrue verranno prese in considerazione; gli altri non vengono considerati strategici e l’obiettivo sarà quello di trovar loro una sistemazione. E' il primo compito del nuovo responsabile dell’area tecnica vendere e incassare da profili non elevatissimi. Di questi tempi è un lavoro particolarmente complicato. Da come affronterà Ghisolfi questa fase dei giocatori in uscita si cominceranno a capire dimensione e talento del nuovo direttore sportivo della Roma.