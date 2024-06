Maurizio Sarri non ripartirà dalla Grecia. L'ex allenatore della Lazio, infatti, ha rifiutato la proposta presentata nei giorni scorsi dal Panathinaikos. L’allenatore toscano si era preso qualche giorno per riflettere, con la giornata di oggi come termine ultimo per accettare o meno l’offerta. Alla fine, Sarri ha deciso di declinare l'importante proposta economica del Panathinaikos. Intervenuto pubblicamente nei giorni scorsi, l'ex Lazio aveva ammesso di aver ricevuto degli interessamenti dall'estero. Sarebbe stata la sua seconda esperienza fuori dall'Italia dopo la stagione 2018/2019 al Chelsea, culminata nella vittoria dell'Europa League. Dopo la Lazio, Sarri attende dunque una proposta allettante per ripartire.