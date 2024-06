Chiusa la questione allenatore con l’ufficialità dell’arrivo di Vincenzo Italiano, in casa rossoblù si pianifica il mercato. Piace il difensore del Brest, classe 1999 sul quale però è forte il pressing dell’OM. In Italia interessa anche a Fiorentina e Torino

ll Bologna e Vincenzo Italiano al lavoro sul mercato. Con l’ex Fiorentina che ha firmato per i prossimi due anni, nella giornata di Casteldebole che ha portato alla firma si è parlato anche delle prossime strategie in sede di trattative. L’idea, con Calafiori corteggiato da diverse squadre, è quella di operare in tempi stretti nel reparto difensivo: il nome che piace all’intera area tecnica del Bologna è quello del classe 1999 Lilian Brassier, tra i protagonisti della stagione del Brest che ha portato alla qualificazione in Champions League, con 32 presenze totali e anche 3 gol segnati.