L’allenatore, che ha chiuso l’ultima stagione con la retrocessione in B del Frosinone, è entrato nel mirino di Venezia e Udinese. I lagunari, promossi in A, saluteranno Vanoli promesso sposo del Torino, mentre la permanenza di Cannavaro in bianconero non è certa. Intanto il responsabile dell’area tecnica Angelozzi: “Vorremmo ripartire da lui, ma…”

Venezia e Udinese sulle tracce di Eusebio di Francesco. Sondaggi da parte dei due club per l’attuale allenatore del Frosinone, il cui futuro dopo la retrocessione in B è ancora tutto da scrivere. Intervenuto a Sky Sport, il responsabile dell’area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato così del futuro dell’ex Roma: “La nostra intenzione è ripartire con Di Francesco. Se però ha una possibilità di allenare in A, lui che per me è un top e se lo merita, gli auguro tutta la fortuna del mondo. Se non dovesse succedere che Venezia o Udinese lo cerchino, se ha voglia di ripartire con noi lo aspettiamo a braccia aperte”.