La Fiorentina è già al lavoro con il nuovo allenatore Raffaele Palladino. Le prime strategie di mercato iniziano a prendere forma, con l’attacco che al momento sembra essere il reparto nel quale si proverà a intervenire nell’immediato. Il nome di Arnautovic potrebbe tornare attuale per la viola, con l’addio di Belotti tornato a Roma per fine prestito e con la Fiorentina che a gennaio, prima di virare sul "gallo", aveva preso informazioni con l’Inter per un accordo fino al termine della stagione. Oggi, con un solo anno di contratto, l’ipotesi prestito per l’ex Bologna è una possibilità che i nerazzurri non prendono in considerazione. In caso di offerta importante, potrebbe salutare Lecce Nikola Krstovic, profilo che interessa alla Fiorentina. Per il montenegrino, sul quale c’è anche l’interesse del Genoa, 35 partite in giallorosso con 7 gol e 2 assist. Riscattato Kouamé, il futuro a Firenze della classe 1997 non è scontato: ci pensa Italiano, che lo porterebbe con sé a Bologna.

