Il portoghese non è più l’allenatore del Lille e ora è pronto per firmare il contratto che lo legherà al Milan: l'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma potrebbe slittare anche fino a metà giugno. Intanto sulla panchina dei francesi arriva Genesio

Paulo Fonseca è sempre più pronto a diventare il nuovo allenatore del Milan . L'ultimo tassello del puzzle rossonero arriva dalla Francia e più precisamente dal Lille, che oggi ha annunciato la separazione ufficiale dall'allentore portoghese. L’ex Roma, arrivato in Francia nel 2022, lascia dopo due stagioni fatte di un quinto e di un quarto posto e ora potrà firmare, presumibilmente nella prossima settimana (ma potrebbe slittare anche fino a metà giugno), il contratto che lo legherà ai rossoneri. Questa la nota apparsa sui canali social dei francesi: “Il nostro allenatore dall’estate del 2022 Paulo Fonseca lascia il Lille al termine di questa stagione. Il presidente e tutto il club ringraziano Paulo Fonseca per questi due anni di collaborazione ed emozioni”.

Fonseca, ecco quando firmerà il contratto col Milan

Al Lille, in sostituzione di Fonseca, è arrivato Bruno Genesio, reduce dall’esonero in stagione con il Rennes. Sul fronte Fonseca invece, il primo passo verso il Milan di fatto è compiuto. L’ex Roma, il prescelto da tempo per la panchina dei rossoneri, sarà ufficializzato entro la metà di giugno: dovrebbe firmare un contratto triennale (2 anni con opzione per il terzo) a 3,5 milioni di euro a stagione.