C’è anche il numero uno dei bianconeri nella lista degli obiettivi della dirigenza nerazzurra. Il classe 1999 può essere il nome a sorpresa per il ruolo di vice Sommer. In piedi anche le piste che portano a Bento e Martinez

Non solo Taremi e Zielinski, oltre al nome di Dan Ndoye in caso di addio con Dumfries. Il mercato dell’Inter si concentra anche sulla ricerca di un secondo portiere affidabile, ma soprattutto spendibile per il futuro. Il nome nuovo sul taccuino dei dirigenti nerazzurri è quello di Maduka Okoye, protagonista nella seconda parte di stagione in maglia Udinese togliendo di fatto il posto da titolare a Silvestri. Per il numero 40, 22 presenze totali tra campionato e Coppa Italia e 5 clean-sheet. Restano vive anche le piste che portano a Bento dell’Atletico Paranaense e Martinez del Genoa.