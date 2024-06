Lazio, idea Colpani per il dopo Felipe Anderson

In attesa di chiarire il futuro di Igor Tudor la Lazio lavora intanto sul mercato. Il club di Claudio Lotito avrebbe individuato nel trequartista del Monza Andrea Colpani il giusto erede di Felipe Anderson, che ha lasciato la squadra biancoceleste per tornare in Brasile. Sul giocatore c'è anche la Fiorentina su richiesta del nuovo allenatore Raffaele Palladino

E' una Lazio già molto attiva sul mercato nonostante i dubbi sulla permanenza di Igor Tudor sulla panchina della prossima stagione. Il club del presidente Lotito è al lavoro per trovare alternative ad alcuni dei titolari delle ultime stagioni che lasceranno la capitale. Già certo dell'addio è Felipe Anderson che farà il suo ritorno in Brasile. Al suo posto è stato individuato come profilo che piace Andrea Colpani, trequartista di piede mancino del Monza. Sul giocatore però c'è anche l'interesse della Fiorentina che in panchina ha Raffaele Palladino, l'uomo che proprio a Monza ha lanciato Colpani in serie A. Nella stagione appena conlcusa Colpani ha giocato 39 partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia segnando 8 reti e servendo 4 assist