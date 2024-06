Cagliari, c'è anche Paulo Sousa per la panchina

Il Cagliari è alla ricerca di un nuovo allenatore. Raggiunta la salvezza in quel di Sassuolo, la parentesi di Claudio Ranieri si è chiusa e ora per il club di Giulini l’obiettivo è trovare il profilo giusto in vista della prossima stagione. Tra i nomi valutati c’è anche quello di Paulo Sousa, allenatore esperto che, da giocatore prima e tecnico poi, conosce bene il nostro campionato. Per lui esperienze sulle panchine di Fiorentina e Salernitana in A, con l’avventura in Campania chiusa con un esonero.