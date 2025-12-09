Con il rientro di Lukaku, Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli nel mercato di gennaio. L'attaccante è un'idea in Italia per Milan e Roma, entrambe alla ricerca di un centravanti
Lorenzo Lucca potrebbe essere uno degli uomini mercato nella sessione invernale. L'attaccante del Napoli ha trovato sempre meno spazio nelle ultime settimane e nelle gerarchie di Conte, che in questa fase sta giocando con una sola punta, è alle spalle di Rasmus Hojlund. Con il rientro ormai imminente di Romelu Lukaku dall'infortunio, Lucca potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, mese in cui gli azzurri andranno alla ricerca di rinforzi a centrocampo. L'attaccante di Moncalieri può essere un'idea di mercato in Italia per le due squadre che nella prossima sessione andranno a caccia di un centravanti: Milan e Roma. Per i rossoneri l'acquisto di un attaccante è legato all'uscita di Santi Gimenez. Nei giorni scorsi l'agente del messicano, Rafaela Pimenta, ha escluso il trasferimento del giocatore, ma vedremo se il Milan forzerà la sua uscita o forzerà l'arrivo di un altro attaccante da mettere a disposizione di Allegri.
I numeri di Lucca
Acquistato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni di euro, Lorenzo Lucca finora ha giocato solo 538 minuti in 16 partite, la media di 33 minuti per match. Due gol messi a segno dall'attaccante ex Udinese, in campionato contro il Pisa (a settembre) e in Coppa Italia lo scorso 3 dicembre contro il Cagliari.