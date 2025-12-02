Chiellini ha parlato del rinnovo di Yildiz a Mediaset: "C'è la volontà da entrambe le parti. È un giocatore così speciale che necessita di un po' di tempo in più, ma ha un contratto lungo e siamo convinti che farà parte di questa squadra ancora per tanti anni". Sull'infortunio di Vlahovic: "È un'assenza importante, ma è anche un'occasione per chi avuto meno spazio". Sul mercato di gennaio: "Se ci saranno occasioni ovviamente saremo pronti a coglierle"

Giorgio Chiellini, in qualità di Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Mediaset del futuro di Yildiz nel pre-partita di Juventus-Udinese, ottavo di Coppa Italia: "Novità sul rinnovo di Yildiz? Ho parlato più di questa cosa che di altro nelle ultime settimane (sorride, ndr). Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan, ho sempre usato parole di grande stima e apprezzamento nei suoi confronti, ma come ho detto nei giorni scorsi c'è la volontà da entrambe le parti . È un giocatore così speciale che necessita di un po' di tempo in più rispetto a quello che si pensi , ma è un giocatore della Juventus, ha un contratto lungo e siamo convinti che farà parte di questa squadra ancora per tanti anni ".

"L'infortunio di Vlahovic è un'opportunità per gli altri"

Chiellini ha parlato anche dell’infortunio di Vlahovic, che ha subito una lesione di alto grado dell'adduttore lungo di sinistra, infortunio che lo costringerà a stare fuori tra i 3 e i 5 mesi: "L’infortunio di Vlahovic cambia le strategie sul mercato? Cambia che non potrà giocare per quelli che saranno, tre o chissà quanti mesi ed è un'assenza importante. Ci dispiace, faccio a Dusan, a nome di tutta la Juventus, gli auguri di una pronta guarigione. Detto questo io la vedo anche come un'opportunità per gli altri che magari fino ad oggi hanno avuto meno spazio di giocare. Per il resto ci parleremo nei prossimi mesi, ma non è che cambia questa situazione a livello di mercato o di situazione sua. La stima e l'affetto reciproco sono stati dimostrati ampiamente, ora pensiamo al campo, lui deve pensare a recuperare per bene. La società farà qualcosa sul mercato a gennaio? Ha parlato Damien Comolli nelle scorse settimane, se ci saranno occasioni ovviamente saremo pronti a coglierle, ma con tutto il rispetto abbiamo il prossimo mese che è talmente importante che gennaio è ancora lontano", ha concluso Chiellini.