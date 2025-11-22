Parma, Guaita per la porta dopo infortunio Suzuki

Offerte Black Friday
Parma, per la porta arriva Guaita: lo spagnolo era svincolato

Calciomercato

E' ufficiale in casa Parma il nome del sostituto di Suzuki che dopo l'infortunio e la conseguente operazione alla mano rischia di restare fuori fra i tre e i quattro mesi. Arriva lo spagnolo Vicente Guaita, classe 1987, esperto portiere rimasto svincolato lo scorso giugno dopo le ultime due stagioni con il Celta Vigo. Una carriera nata nel Valencia per il portiere spagnolo che ha vissuto anche cinque stagioni in Premier League con il Crystal Palace. Guaita ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso

