L'Inter pensa a rinforzare la squadra per il futuro e anche a confermare chi ha fatto la differenza negli ultimi tempi. Proprio per questo, oggi, giovedì 6 giugno, è previsto il primo incontro tra la dirigenza nerazzurra e il procuratore di Simone Inzaghi per parlare del rinnovo di contratto e per iniziare a mettere nero su bianco un accordo che legherà allenatore e club fino al 2027. Proprio a Sky, l'allenatore nerazzurro, commentando la nomina di Beppe Marotta come presidente aveva detto: "Il mio rinnovo? Si, poi ci incontreremo, non c’è nessun tipo di problema. Abbiamo un grandissimo rapporto". Per il prolungamento di Barella (con scadenza 2029) manca solo la firma.