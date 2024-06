Marco Baroni è sempre più vicino alla panchina della Lazio. Resta lui il favorito per la successione alla guida dei biancocelesti di Igor Tudor, con il club che conta di chiudere nelle prossime 48 ore. Contatti che proseguono tra le parti con l’ex allenatore del Verona che resta il prescelto in vista della prossima stagione. In quella appena conclusa un vero e proprio miracolo alla guida dell'Hellas, dopo un mercato di gennaio che ha visto diverse cessioni eccellenti per via della necessità della società di far cassa. Via Ngonge, Hien, Terracciano, Doig e Faraoni. Ma con il merito di Baroni di esser riuscito a valorizzare talenti come Suslov, Folorunsho e Noslin, conquistando la salvezza addirittura con una giornata di anticipo grazie a una media punti di 1.03 a partita.

