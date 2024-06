Alessandro Nesta è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Monza . La chiusura dell'accordo è prevista per le prossime ore, con il campione del mondo che firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di salvezza. Nesta è stato scelto da Modesto e Galliani , che ritroverà dopo il Milan, perché simile come caratteristiche tecniche a Palladino , ex Monza ora alla Fiorentina.

Dagli USA alla Serie B: la carriera da allenatore di Nesta

Il debutto di Nesta in panchina è avvenuto negli Stati Uniti, al Miami FC, club in cui è rimasto per due stagioni prima di spostarsi in Italia. Il tecnico romano non ha ancora esordito in Serie A, ma può vantare una buona esperienza in B, avendo allenato Perugia, Frosinone e Reggiana. Nell'ultima stagione Nesta ha condotto i granata a una salvezza tranquilla.