Galliani-Nesta, certi amori non finiscono...

Come sostituto di Palladino Adriano Galliani ha scelto di portare a Monza Alessandro Nesta: una storia la loro cominciata 22 anni fa al Milan, un legame fortissimo sia nei successi che nei momenti bui...

AI tempi del Milan era diventato un tormentone. Che Galliani dispensava piacevolmente, prendendo in prestito una famosa canzone di Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. E quello tra Galliani e Nesta è un amore di quelli forti: interrotto 12 anni fa, ma davvero mai finito. Adesso tornano insieme, a Monza: sarà proprio Nesta a guidare la squadra dopo Palladino, e quello che per il Condor era stato un colpo all’ultimo secondo ai tempi del Milan, diventa ora la prima scommessa del nuovo Monza. leggi anche Monza, molto vicino l'arrivo di Nesta in panchina

L'inizio della storia Era arrivato, Nesta, il 31 agosto 2002: Berlusconi non era convinto, perché costava troppo. Ma il passaggio ai preliminari di Champions era stato decisivo: un colpo all’ultimo presentato con entusiasmo, per una storia d’amore che sarebbe diventata bellissima. Quell’anno arrivò subito la Champions al cielo dopo la finale contro la Juventus, grazie anche a una sua impeccabile trasformazione nella serie di rigori che decisero la sfida. Poi, le lacrime contro il Liverpool di Istanbul nel 2005 e la rivincita ad Atene nel 2007. Ma anche due scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, due Supercoppe Uefa e una Coppa del Mondo per club. approfondimento Galliani, gli acquisti più costosi nell'era Milan

Un legame fortissimo Anche nei momenti più difficili. Come quando nel 2006, dopo la vittoria al Mondiale vissuta da spettatore per un infortunio alla coscia destra, Nesta aveva pensato di ritirarsi. Galliani gli aveva garantito tutto il tempo possibile per riprendersi, facendogli firmare il rinnovo del contratto quando nessuno quasi ci credeva più. Ed era ripartito alla grande. Ora, il contratto è diverso: un anno, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la salvezza. La nuova scommessa del Condor parte da lontano. Da un amore che, davvero, non è mai finito. approfondimento Il punto su tutte le panchine di Serie A