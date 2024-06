Andrea Sottil è il nuovo nome per la panchina del Verona. L’ex Udinese ha avuto dei contatti con la squadra gialloblù che continua la ricerca per l'allenatore dopo l’addio di Marco Baroni

Dopo l’addio di Marco Baroni (sul quale c’è la Lazio), c’è un nuovo nome per la panchina del Verona ed è quello di Andrea Sottil. L’ex allenatore dell’Udinese ha infatti avuto dei contatti con la società gialloblù nella giornata di ieri, mercoledì 5 giugno. Il 50enne, però, non è l’unico nome sulla lista del club di Setti che nei giorni scorsi ha incontrato anche Paolo Zanetti, con la sua ultima esperienza in Serie A sulla panchina dell'Empoli.