Inter-Inzaghi, i dettagli del possibile rinnovo

Altri passi verso una continuità tecnica e di progetto . Perché il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi non è mai stato in discussione anzi è sempre stato al centro del concetto di forte ambizione sportiva della società nerazzurro. Per questo Inzaghi non inizierà il campionato con il contratto in scadenza questo è sicuro ma sulla durata dello stesso e sulle cifre del rinnovo bisognerà ancora lavorarci anche se scherzando l’auspicio di chi rappresenta l’allenatore (il suo agente Tullio Tinti) ha le idee molto chiare dopo l’incontro in sede con il presidente dell’Inter Marotta e il vice direttore sportivo Baccin: "Secondo me Inzaghi rimane fino al... 2037! Un rinnovo decennale!"

I dettagli del nuovo contratto

Non sarà fino al 2037 ma la volontà è che possa esserlo fino al 2027 con un ingaggio che superi 6 milioni. 2 anni in più della scadenza attuale (giugno 2025), magari incastrando il tutto con bonus, emolumenti e clausole di uscita che facciano quadrare i conti e far contenti la società nel suo principio di sostenibilità e un allenatore che ha sempre vinto almeno due trofei a stagione da quando è sulla panchina nerazzurra e dopo la finale di Champions dello scorso anno ha contribuito in maniera determinante alla conquista della seconda stella. Un passaggio con la proprieta sara decisivo per arrivare alla fumata bianca. Le idee sul mercato dell’Inter infatti sono chiare e sul rafforzamento della squadra pure ora serve far quadrare tutto e arrivare per l’inizio della preparazione ad una firma quasi scontata ma che necessiterà di qualche altro passaggio intermedio per arriivare a mettere nero su bianco