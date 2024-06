Come giocherà la Lazio di Baroni

Ma come potrebbe giocare la nuova Lazio? Difesa a tre, come fatto nella prima parte di stagione, o a quattro come proposto dalla 13^ giornata in poi: sistema che non ha più abbandonato. E se lo schieramento del reparto difensivo può variare anche in base all’avversario, la certezza è rappresentata dal tridente alle spalle dell’unica punta. Gioco propositivo, ricerca della verticalità e una pressione organizzata le caratteristiche principali dello stile che imprime alle sue squadre. Un ritorno nella Capitale per Baroni che, da calciatore, ha indossato la maglia della Roma nella stagione 1986-87. Due anni più tardi l’arrivo al Napoli con cui conquista gli unici trofei in bacheca della sua carriera: lo scudetto del 1990 con gol decisivo proprio contro la Lazio e la Supercoppa Italiana.