Nel corso della presentazione del libro "C'è solo un presidente" scritto dal nostro Peppe Di Stefano, Marco Van Basten ha parlato in diretta a Sky Sport: "Zirkzee al Milan? Non so se sarà sufficiente prendere solo lui, è ancora giovane ma deve dimostrare tanto. E' a inizio carriera, dobbiamo aspettare per vedere quanto è forte. Servono altri campioni come nel mio Milan. Leao? Lui deve solo continuare così, può diventare un fenomeno"

